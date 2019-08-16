Askeri araç devrildi: 8 yaralı

16.08.2019 21:56

Kilis'te askeri aracın devrildiği kazada 8 asker hafif yaralandı.

Merkeze bağlı İnanlı köyü hudut bölgesinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi.

Yaralanan 8 asker kaza yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer de hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA