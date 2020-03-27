Askeri araç devrildi: 2 yaralı Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir askeri araç devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA