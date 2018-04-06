Askeri Araç Devrildi - 17 Güvenlik Korucusu Yaralandı

Askeri Araç Devrildi - 17 Güvenlik Korucusu Yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.

Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.

Kazada, biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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