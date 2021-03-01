Askeri anlaşma öncesi Sudanlı ve Mısırlı yetkililer, Hartum'da bir araya geldi
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Askeri anlaşma öncesi Sudanlı ve Mısırlı yetkililer, Hartum'da bir araya geldi

01.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:35
Askeri anlaşma öncesi Sudanlı ve Mısırlı yetkililer, Hartum'da bir araya geldi

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Ferid Hıcazi ile askeri alandaki ortak iş birliğini görüştü.

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Ferid Hıcazi ile askeri alandaki ortak iş birliğini görüştü.

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, iki ülke askeri yetkilileri arasında 3 gün sürecek görüşmelerin sonunda taraflar, ortak iş birliği anlaşması imzalayacak.

Sudan ve Mısır savunma bakanları, 25 Kasım 2018'de de iki ordu arasında iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma, terörizm ve sınır ötesi suçlarla mücadele için ortak kuvvetler oluşturmayı, sınırda ortak devriyeler yapmak, ortak askeri eğitim, güvenlik, istihbarat ve savunma sanayisi konularında iş birliğini güçlendirmeyi kapsıyor.

Öte yandan bu anlaşma, Sudan ile Etiyopya arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle aylardır askeri ve siyasi gerginliğin yaşandığı bir döneme denk geldi.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil Nehri'nin iki ana kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olacak Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında nehrin sularının kullanımı konusunda yaşanan anlaşmazlık sürüyor.

Sudan ve Mısır ordusu arasında 31 Ekim 2020'de ortak çıkarlara ilişkin ortak vizyon geliştirilmesi için iş birliği görüşmeleri başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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