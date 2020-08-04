Askeri alandaki ormanda yangın (3)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜİZMİR'in Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede başlayan yangın 3 helikopter ve 4 arazözün müdahalesinin ardından söndürüldü.
04.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:50
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İZMİR'in Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede başlayan yangın 3 helikopter ve 4 arazözün müdahalesinin ardından söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre askeri birliğin içindeki otluk bölgede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak sonlandırıldı.
Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,
Kaynak: DHA