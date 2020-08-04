Askeri alandaki ormanda yangın İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, askeri alandaki ormanda çıkan yangını söndürmek için orman ve itfaiye ekiplerince, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, askeri alandaki ormanda çıkan yangını söndürmek için orman ve itfaiye ekiplerince, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Yangın, saat 17.20 sıralarında, Turan Mahallesi'ndeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alev ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 4 arazözle orman işçilerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı söndürme çalışmasına askeri personel de destek veriyor.

Kaynak: DHA