Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
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Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Askeri okullarda bulunan FETÖ ile ilişkili kişiler tespit edilip cezalandırılması gerekirken toptancı bir anlayışla okulların tamamen kapatılması kabul edilebilir bir durum değildir.

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
16.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 20:11

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Askeri okullarda bulunan FETÖ ile ilişkili kişiler tespit edilip cezalandırılması gerekirken toptancı bir anlayışla okulların tamamen kapatılması kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti'li Ataş, kanun teklifinin geneline destek verdiklerini ancak düzenlemenin bu haliyle tüm beklentilere cevap veremediğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik düzeninin bozulduğunu savunan Ataş, "Silah arkadaşlığı ruhu, emir-komuta zinciri tahrip edilmiştir." diye konuştu.

Darbe girişimi sonrası askeri okulların kapatılmasının doğru olmadığını savunan Ataş, "Askeri okullarda bulunan FETÖ ile ilişkili kişiler tespit edilip cezalandırılması gerekirken toptancı bir anlayışla okulların tamamen kapatılması kabul edilebilir bir durum değildir. Mustafa Kemalleri, Fevzi Çakmakları, Kazım Karabekirleri ve daha nice kahramanları yetiştiren askeri liseleri, harp okullarını, harp akademilerini, astsubay hazırlama okullarını kapatmak darbeyi önlemek değil, ordumuza darbe vurmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Ataş, askeri hastanelerin kapatılmasının da hata olduğunu ifade ederek, askeri tıp akademileri ve hastanelerinin tekrar açılmasını istedi.

"Ordumuz siyasi müdahale alanı değil"

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, teklifin maddeleri üzerindeki konuşmasını, Hatayspor atkısıyla yaptı.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasını kutlayan ve sporseverleri Hatay Atatürk Stadı'na davet eden Topal, "Bu öykü; azimle çalışmanın, birlikte başarmanın, sevgiyle sarılmanın, dostlukla buluşmanın, bir kentin hep birlikte başarısının öyküsüdür Hatayspor. Esnafından çiftçisine, memurundan köylüsüne, elli üç yıllık sabırla beklenen bir özlemin, bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir Hatayspor." şeklinde konuştu.

Topal, "Peygamber ocağı" sayılan orduyu, "parti ordusuna dönüştürme" hevesinin bir an önce kalkması gerektiğini söyledi.

Ordunun siyasi müdahale veya mücadele alanı olmadığını vurgulayan Topal, ordunun hiyerarşisinin bozulduğunu ve komuta bütünlüğünün yok edildiğini savundu.

CHP'li Topal, "Bu düzenlemeyle genelkurmay başkanı aslında yetkisiz genel müdüre çevrildi. Anlaşılan o ki bu düzenlemeyi hazırlayan arkadaşlarımız ya askerlik yapmadı ya da gerçekten askerlikten anlamıyor. Askerlik yapanlar bilirler ki disiplin yetkisinden yoksun bir komutan, silahı elinden alınmış savaşçı gibidir. Lütfen bu yanlıştan bir an önce vazgeçin." sözlerini sarf etti.

"GATA'de askerlerimiz tedavilerini oluyor"

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bünyesinde en fazla temizlik yapılmış olan kurumun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu söyledi.

TSK'nin personelinin yüzde 30'dan fazlasının FETÖ nedeniyle, orduyla ilişiğinin kesildiğini belirten Zeybek, bu oranın Emniyet teşkilatında yüzde 3,5 düzeyinde olduğunu ifade etti.

"Genelkurmay Başkanlığını, organ ve kurum olarak itibarsızlaştırma ve değersizleştirme girişimlerine son verilmeli." diyen Zeybek, askeri hastaneler ve askeri liselerle ilgili yanlış kararlardan hızlı bir şekilde vazgeçilmesini istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, askeri hastanelere yönelik eleştirilere ilişkin "GATA'da askerlerimiz tedavilerini oluyorlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde burası faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi'nin nam ve hesabına TSK'nin ihtiyaç duyacağı hekimlerin üniversitelerde okutulduğuna işaret eden Muş, bu öğrencilerin kısa sürede mezun olarak görevlerine başlayacaklarını kaydetti.

"18 Türk adası Yunan tarafından işgal edildi"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, teklifin maddeleri üzerindeki konuşmasında, Van'daki uçak kazasına işaret ederek, "Biz burada niye duruyoruz? Niye askerlerin, gençlerin yaşamını yitirmemesi için bir çözüm aramıyoruz?" sorularını yöneltti.

Bu ölümleri durdurmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Bülbül, "Ben böylesi bir erkeklikten istifa ediyorum. Ayıptır, utanç vericidir, bu ne biçim erkekliktir, ne biçim insanlıktır? Her an taciz, tecavüz, suçlama, bir nefret dili, bir nefret suçu. Sizi bir şeye mahkum etmek için değil bir hakikati ifade etmek için konuşuyorum. Kimseye 'Sen kötüsün, yapamazsın.' demek için değil. Sayın Muş, yapabilirsiniz, AKP Grubu bunu becerebilir, hep birlikte bunu becerebiliriz." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, iktidarın Ayasofya konusunda "egemenlik hakkı"nı gerekçe olarak sunduğunu belirterek, "18 Türk adası bilfiil Yunan tarafından işgal edildi, elimizden kayıp gitti. Ayasofya konusunda gösterdiğiniz egemenlik hakkı hassasiyetini Türk adaları hakkında neden göstermiyorsunuz?" diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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