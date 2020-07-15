Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, teklifle ancak disiplin kurulları tarafından verilebilen erbaş ve erlere askerlik sürelerinin uzatılması sonucunu doğuracak hizmetten men cezalarının disiplin amirlerince de verilebilmesinin önünün açıldığını belirterek buna karşı olduklarını ifade etti.

Camiye, okula, kışlaya, yargıya siyasetin sokulmaması gerektiğini dile getiren Ceylan, "Silahlı kuvvetleri bekleyen en büyük tehlike, iktidar kulislerinde terfi yolu arayan, iktidarın il, ilçe başkanlıklarından alacakları iyi hal kağıdıyla süreci hızlandıracaklarını öngören subay ve astsubayların olacağı gerçeğidir." dedi.

Bunun üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ceylan'ın ifadelerini kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydederek, "Bunun bir geçerliliği, bir doğruluğu yoktur. Yani, siz eğer böyle bir iyi hal kağıdı görmüşseniz bunu getirin, biz de bunun üzerine gidelim. Kim nasıl böyle bir kağıt vermiş, kim devreye girmiş, ne kadar sözü geçmiş, hep beraber bunun üzerine gidelim." diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından, neredeyse tüm çevrelerin gücünü kaybettiği yönünde değerlendirmeler yaptığı bir dönemde Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın bu yüzyılın en anlamlı ve stratejik milatlarından birisi olduğunu belirterek, "Müteakip zamanlarda Suriye'de yer alan ve milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı icra edilen askeri harekatlar Türk ordusunun gücünden bir şey kaybetmediğini, hain güruhun bünyesinden temizlenerek milli ruhun vücut bulmasıyla daha da kudretli bir hal aldığını gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin ikinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından ara verdi.

Bilgiç, verilen aranın ardından komisyonun yerinde olmaması nedeniyle 16 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: AA