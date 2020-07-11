Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
11.07.2020 19:17 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:17

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri öncesinde, görev süreleri dolan Meclis'teki 18 ihtisas komisyonuna üye seçimi yapıldı.

İhtisas komisyonlarında AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okundu. Daha sonra 27. Dönem ikinci devre için görev yapacak ihtisas komisyonu üyeleri seçildi.

Seçilen komisyon üyelerinin görev süreleri 16 Temmuz 2020'de başlayacak.

Genel Kurulda daha sonra kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

"Teklifle TSK'nin siyasallaşması devam ediyor"

Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türk ordusunun zaferlerinin arkasında, Türk askerinin yüksek disiplin anlayışı olduğunu söyledi.

Teklifin, Türk ordusunun disipliniyle ilgili olduğunu dile getiren Özdağ, "Üzerinde konuştuğumuz kanun teklifi, AKP'nin TSK ile ilgili izlediği yanlış politikalarında ısrarcı olduğunu gösteriyor." dedi.

Teklifle, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin yaş haddinin 55'ten 60'a uzatılmasının öngörüldüğünü belirten Özdağ, "Türk ordusunun bel kemiği olan astsubaylarımızın da tıpkı subaylar gibi en tecrübeli oldukları dönemde görevlerine daha uzun bir süre devam etmelerini sağlamak olumlu bir gelişme olacaktır fakat bu durum, aynı zamanda bize daha farklı bir şey göstermektedir. Ordunun, tecrübeli astsubay personeli görevde daha fazla tutmaya ihtiyacı olduğu açıktır." diye konuştu.

Teklifle, TSK'nin siyasallaşmasının da devam ettiğini savunan Özdağ, "Düzenlemeyle şimdiye kadar Genelkurmay Başkanlığının teşkil ettiği Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanlığında kuruluyor. Bu da siyasallaşmanın nasıl devam ettiğini gösteriyor." dedi.

İktidarın, kanun teklifine hak ettiği önemi vermediğini savunan Özdağ, şöyle konuştu:

"Teklif alelacele gündeme getirilmiş, kanun bütünlük içinde ele alınmamış, araya sıkıştırılmıştır. Kanun teklifi, TSK'nin kurumsal yapısına ve askeri personele dair yığınla sorunun yalnızca birkaçını kısa vadeli, geçici ve yetersiz şekilde ele alma girişiminden ibarettir. İYİ Parti olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve onun mensuplarının ivedilikle çözülmesi gereken temel, asli ve somut sorunlarına yönelik çabamız her zaman ısrarcı biçimde devam edecektir. Kanun teklifini her ne kadar yetersiz olarak değerlendirsek de TSK ve personelinin güçlendirilmesi amacıyla destekleyeceğiz."

"Disiplin ve hiyerarşi başarıyı sağlayan unsurlardandır"

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, dünyanın her yerinde silahlı kuvvetlerin başarısını sağlayan unsurlardan ilk ikisinin disiplin ve hiyerarşi olduğunu dile getirdi.

TSK'de ise bunların önüne vatan sevgisinin eklendiğini belirten Vahapoğlu, "Bir orduda vatan sevgisi, disiplin ve hiyerarşi yoksa ya da dumura uğramışsa o ordudan başarı beklemek ham hayal olacaktır." dedi.

TSK'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, kısa süre önce maruz kaldığı olumsuz şartlara rağmen sınır içi ve sınır ötesinde ulaştığı başarılı sonuçların, sahip olduğu yüksek vatan sevgisi ve disiplini sayesinde gerçekleştiğini dile getiren Vahapoğlu, kanun teklifinin, bu nedenle önemli olduğunu ifade etti.

Teklifle, astsubay sınıfında ihtiyaç duyulan personel yaş haddinin 55'ten 60'a çıkarılacağına değinen Vahapoğlu, düzenlemenin amacının, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ordunun kendini temizleme operasyonu sonucunda ihtiyaç duyduğu, uzun vadede kullanabileceği personeli temin etmek olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeleri hatırlatarak Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetlere değinen Vahapoğlu, "Bütün bunları yaparken güçlü, donanımlı, morali yüksek bir orduya, takdir ve teveccüh gören, desteklenen, özellikle siyasi olarak desteklenen bir orduya ihtiyacımız var. Unutmayın ki güvenlik güçlerinin en büyük gıdası, beslendiği kaynağı onları sevk ve idare eden siyasi otoritenin onlara vermiş olduğu desteğin niteliğidir." ifadelerini kullandı.

Vahapoğlu, MHP olarak kanun teklifini desteklediklerini belirtti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor Politika
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar Güncel
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk Politika
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Bülent Turan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Kemal Sunal Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 19:20:48. #1.15#
title