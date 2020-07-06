Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (2)
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Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (2)

Sözleşmeli erbaş ve erler, görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (2)
06.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:48

Sözleşmeli erbaş ve erler, görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, askeri öğrencilerin harçlıkları günün şartlarına göre artırılacak. Bu artıştan, ilgili kanunlarda askeri öğrenci harçlığı ödenmesi hüküm altına alınan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de yararlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin, mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli yararlanmak amacıyla 55 olan rütbe yaş haddi, emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili komutanlığın teklifi üzerine veya İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli istihdamı

Savunma Sanayii Başkanlığında, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personel, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/C statüsünde çalışacak. Personelin net ücretleri, 1. dereceli savunma sanayii uzmanı kadrosunda bulunanlara ödenen net maaş tutarını aşmamak üzere belirlenecek brüt sözleşme ücretleri, öğrenim, yabancı dil bilgisi ve diğer şartlar, işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından veya yetki devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, ücretleri doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanmak üzere; konsept oluşturma, Ar-Ge, tasarım, prototip üretme, geliştirme, modernizasyon, imalat, kabul ve muayene, doğrulama, test, sertifikasyon, lojistik ve benzeri modern savunma sanayii ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla özel bilgi ve ihtisas sahibi, kamu personeli olmayan kişiler, 3 yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilecek. Projenin bu süre içerisinde sonuçlanmaması durumunda, birer yıllık sürelerle istihdam uzatılabilecek.

Bu hüküm altında çalışan personel, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılacak.

Bu personelin istihdamına dair hususlar, verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B bendine göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanının yedi katını aşamayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel olarak çalışanların istihdamlarına, mali ve sosyal haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemeler saklı kalarak devam edilecek.

Teklifle, sözleşmeli erbaş ve erlerin teminin teşvik edilmesi, sistemde azami süre kalmalarının sağlanması ve mevcut personelin görev motivasyonunun artırılması amacıyla da bir düzenlemeye gidiliyor. Görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde bu personel, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.

Disiplin kurulları

Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin soruşturması ve yetkilere ilişkin uyum düzenlemesi de yapılıyor.

Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat, harekat, lojistik ve savunma planlama ve proje yönetim başkanları, tayin dairesi başkanı, hukuk hizmetleri başkanı ile yüksek disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu şube müdüründen oluşacak.

Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personel hakkında karar vermek üzere oluşacak Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda; Bakan Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı yer alacak.

General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanlığında oluşturulacak Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişkileri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerdeki disiplinin ivedilikle sağlanması için disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.

General ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını Bakanlık yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda yapılan değişiklikle aylıktan kesme ile hizmet yerini terk etmeme cezalarını gerektiren disiplinsizlikleri işleyen erbaş ve erlere verilen disiplin cezaların caydırıcılığının artırılması maksadıyla disiplin kurulları tarafından 7 günden az olmamak üzere 14 güne kadar verilen hizmetten men cezası, 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar verilebilecek.

Disiplin kurulları veya disiplin amirleri tarafından verilen hizmetten men cezası ile oda hapsi cezaları, yedek subaylar, yedek astsubaylar ile erbaş ve erlerin askerlik hizmet sürelerine eklenecek ve bu kişiler o süre kadar geç terhis edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını yürütme yetkisi, Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından yapılacak.

Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceleyecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere, disiplin kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar verilen hizmetten men cezası, 20 günden az olmamak üzere 40 güne kadar verilebilecek.

Teklifte disiplin amirlerine erbaş ve erlere hizmetten men cezası verme yetkisi tanındığından, disiplin amirlerinin rütbesine göre erbaş ve erlere verebilecekleri hizmetten men cezası süreleri belirlendi.

Düzenlemeyle sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu diğer personelde olduğu gibi aile yardımı ödeneğinden faydalandırılması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle uygulama imkanı kalmayacak olan ve Savunma Sanayii Başkanlığında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen yerli veya yabancı sözleşmeli personelin ücretlerine ilişkin cümle yürürlükten kaldırılıyor.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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