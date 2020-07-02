Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1)
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Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1)

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1)
02.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:11

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak.

Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması dolayısıyla buna ilişkin uyum düzenlemeleri yapılacak ve yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak, bağlılarında yapılan eğitim sonucu personele verilecek kıdemler yeniden düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasında yedek astsubaylık da ilave edilecek.

Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş için başvuranlarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavları, temel askerlik eğitimi ile ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personelin, rütbe yaş hadleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden erken ayrılma durumlarının önüne geçilecek. Bu personelin, daha uzun süre istifade etmek için rütbe yaş hadleri artırılacak.

Bu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.

Askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında istihdam edilen tabip ve diş tabiplerine ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Ayrıca birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek.

Emsalleri arasında temayüz eden, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 90'ının üzerinde olan istekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanı tarafından, ilk olarak 2 yıl ve müteakip yıllarda da aynı esaslarla 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

- Statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı

Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara karargah subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurmay eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmeyecek.

Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilecek.

TSK'de farklı statülerde görev yapan personelin tecrübelerinden daha etkin şekilde faydalanılabilmesi ve mesleki motivasyonunun artırılması amacıyla statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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