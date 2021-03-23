Askerî acil yardım personeline, denizde hastaya müdahale eğitimi
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Askerî acil yardım personeline, denizde hastaya müdahale eğitimi

23.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:50
Askerî acil yardım personeline, denizde hastaya müdahale eğitimi

Deni Kuvvetleri Komutanlığınca askeri personele eğitim veriliyor.

Deni Kuvvetleri Komutanlığınca askeri personele eğitim veriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 112 Acil Yardım sağlık personeline, Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda denizde çalışma şartlarına uyum eğitimleri veriliyor. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü motorbotları ile deniz üzerinde hastaya müdahale ve tahliye işlemlerini yürüten 112 acil yardım sağlık personeline, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim veriliyor. - YALOVA

Askerî acil yardım personeline, denizde hastaya müdahale eğitimi
Askerî acil yardım personeline, denizde hastaya müdahale eğitimi
Askerî acil yardım personeline, denizde hastaya müdahale eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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