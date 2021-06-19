Askere yardım bahanesiyle para topluyordu, kameraları görünce uzaklaştı

Herhangi bir izin belgesi olmamasına rağmen Sakarya'nın Akyazı ilçesi merkezinde askere yardım bahanesiyle para toplayan kişi, kameraları görünce bölgeden uzaklaştı.

Herhangi bir izin belgesi olmamasına rağmen Sakarya'nın Akyazı ilçesi merkezinde askere yardım bahanesiyle para toplayan kişi, kameraları görünce bölgeden uzaklaştı.

İnsanların duygularını sömürerek, Akyazı ilçesinde askere yardım topluyorum bahanesiyle para toplayan vatandaş kameraları görünce tepki gösterdi. Yardım için hiçbir belgesi olmayan ve kendisini görüntüleyen kişinin sorularına cevap veremeyen vatandaş, bir süre sonra arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı