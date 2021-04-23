Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu
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Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu

İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu Suç aleti apartman enkazında gömülü bulundu Malatya'da askere gitme hazırlığı yapan genç tüfekle evinin içerisinde vurularak yaralandı.

Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu

Suç aleti apartman enkazında gömülü bulundu

MALATYA - Malatya'da askere gitme hazırlığı yapan genç tüfekle evinin içerisinde vurularak yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mevlüt Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan E.K.'nın ikametine gelen M.Y. kapıyı açan E.K.'nın abisine E.K.'yı görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine E.K. evin kapısına gelirken şüpheli şahıs çantadan çıkardığı tüfekle E.K.'ya ateş açtı. Bacaklarına isabet alan E.K. yaralanırken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olayın şüphelisini kısa sürede yakalarken, olayda kullanılan tüfeğin gizlendiği çanta Çardak Sokak'ta çöp konteynerinde suç aleti ise yıkılan bir apartmanın enkazında gömülü halde bulundu.

Yaralı gencin askere gitme hazırlığı yaptığı öğrenilirken, olayın şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu
Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu
Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu
Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu
Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu
Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu
Askere gitmeye hazırlanırken silahla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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