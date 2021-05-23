MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA
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MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Hazar Tömbül'e (21) saldırı anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Hazar Tömbül'e (21) saldırı anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tömbül'un askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Silifke'nin Say Mahallesi'nde 14 Mayıs saat 20.00 sıralarında Hazar Tömbül ile husumetli olduğu kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup, Tömbül'ü dövüp, bıçak ve kılıçlarla yaraladı. Hazar Tömbül kanlar içinde yere yığılırken, grup olayı haber alıp gelen yakınlarını da çıkan arbedede yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hazar Tömbül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tömbül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Silifke Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ASKER EVRAKINI ALMIŞ

Genç yaşta yaşamını yitiren Tömbül'ün askere gitmek için evrakını aldığı ve hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına 13 kişinin de aralarında bulunduğu, Tömbül'ün ölümüyle sonuçlanan kavganın görüntüleri, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA
MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA
MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA
MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA
MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA
MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA
MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MERSİN ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDAKİ HAZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAVGA KAMERADA - Haberler
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