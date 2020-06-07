Askere giden gencin korona taşıdığı belirlendi, mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Askere giden gencin korona taşıdığı belirlendi, mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet eden bir kişi, vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu.

Askere giden gencin korona taşıdığı belirlendi, mahalle karantinaya alındı
07.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:13

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet eden bir kişi, vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Gencin yapılan testlerinde korona virüs taşıdığı tespit edilince yaşadığı mahalle karantinaya alındı.

Vatani görevini yapmak için Bismil'e bağlı Çakıllı Mahallesi Meredan mezrasındaki baba ocağından ayrılan genç, birliğine teslim olurken koron virüs testine girdi. Gencin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Bismil İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mezra karantinaya alındı. Mezraya giriş çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Askere giden gencin babası İsmail Esen, oğlunun askere giderken yolda dinleme tesisi ya da otobüste korona virüs kaptığını savundu. Baba Esen, "Oğlumun askere gitmeden önce herhangi bir rahatsızlığı yoktu, oğlum askere birliğine teslim oluyor orada ondan numune alıyorlar ve testi pozitif çıkıyor. Oğlumun gittiği askeri birlikten beni ardılar, çocuğun testinin pozitif çıktığını, bunun ona 4-5 gün önce bulaştığını tahmin ettiklerini söylediler. Sağlığının iyi olduğunu ve herhangi bir rahatsızlığının olmadığını, tedavisi bittikten sonra 14 günlük karantina süreci için eve göndereceklerini ifade ettiler. Bu olay üzerinde bizim köy karantinaya alındı, köy beş kardeşten oluşuyor şuan köyümüz giriş çıkışları askerler tarafından kapatılmış ve tüm köylülerden numune alındı herkesin testi negatif çıktı ve karantina süreci devam ediyor" dedi.

"Köyümüzdeki testler negatif çıktı"

Köyün karantinaya alınması haberinin sosyal medyada yer almasının ardından mağdur olduklarını aktaran Esen, "Başka illerde yaşayan akrabalarımızın bunu duymasıyla üzüntü içine girdiler ve buraya gelmek istediler. Tek tek telefon açarak sürekli durumumuzu merak ederek soruyorlar. Bizim köyde hiç kimsede bu hastalık yok ama varmış gibi sosyal medyada ayıldı buda bizi çok üzdü. Yetkililer sürekli bizimle irtibat halinde çok şükür köyümüzde hiç kimsede herhangi bir rahatsızlık yok korona yok, Sağlık Bakanlığı zaten bizimle ilgileniyor askerler de burada görevini yapmakta bizim için tüm yetkililerden buradan teşekkür ediyorum. Köyde herkesten numune alındı ve testler negatif çıktı. Gelsinler ikinci testi de yapsınlar, bizim köyümüzün karantina altında olması bizi mağdur ediyor. Millet bize farklı gözle bakmaya çalışıyor, herkesin işi gücü var bir an önce karantinanın kalkmasını istiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Haber
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Tarlasını süren yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlasını süren yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Engin Altay Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Operasyon Aleyna Çakır George Floyd
Şu an buradasınız: Askere giden gencin korona taşıdığı belirlendi, mahalle karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 18:12:56. #1.14#
title