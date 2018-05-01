Askere Gidecekler Dikkat! e-Devletin Yeni Uygulaması İçin Son 14 Gün

Askere Gidecekler Dikkat! e-Devletin Yeni Uygulaması İçin Son 14 Gün

Askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan 'e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi'nde sona gelindi.

14 MAYIS'TAN İTİBAREN KULLANILACAK

Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık E-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

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