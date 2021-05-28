'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı
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'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, esnaftan 'Askere gideceğiz' yalanıyla para toplayan 6 kişi yakalandı, topladıkları 1950 TL'ye el konuldu.

DÜZCE'de, esnaftan 'Askere gideceğiz' yalanıyla para toplayan 6 kişi yakalandı, topladıkları 1950 TL'ye el konuldu.

Düzce'nin işlek caddelerinde, sırtlarına Türk bayrağı takarak esnafı dolaşan ve 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para toplayan 6 kişi, Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonrası takibe alındı. Zabıtayı fark eden 6 kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de desteği ile yakalanan 6 kişinin araçlarıyla Zonguldak'tan geldikleri ve esnaftan 1950 TL para topladıkları tespit edildi. Düzce Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulanırken il dışına çıkarıldılar. Üzerlerinden çıkan paralara ise el konuldu.


'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı
'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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