"Askere gideceğiz" diyerek para toplayanların yalanı uzun sürmedi
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"Askere gideceğiz" diyerek para toplayanların yalanı uzun sürmedi

'Askere gideceğiz' diyerek para toplayanların yalanı uzun sürmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de özel otomobilleri ile il dışından gelerek "Askere gideceğiz ama durumumuz yok" bahanesiyle vatandaşlardan para toplayan 6 kişinin yalanını zabıta ekipleri ortaya çıkardı.

Düzce'de özel otomobilleri ile il dışından gelerek "Askere gideceğiz ama durumumuz yok" bahanesiyle vatandaşlardan para toplayan 6 kişinin yalanını zabıta ekipleri ortaya çıkardı. Vatandaşların duygularını sömüren şahıslar hakkında tutanak tutulurken, topladıkları paralara da el koyuldu.

Düzce dışından gelerek vatandaşların duygularını sömürenlere yenileri eklendi. Çöpten yiyecek toplayanlardan, dernekçilik adı altında vatandaşları rahatsız ederek para isteyenlere kadar çok çeşitli yöntemler uygulayan duygu sömürücüleri, bu kez de "Askere gideceğiz ekonomik durumumuz yok" diyerek vatandaşlardan para toplamaya başladı. 6 kişinin esnafı askere gitme bahanesiyle gezerek para topladığı bilgisini alan Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı şahısları suçüstü yakaladı.

Atatürk Bulvarı, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak üzerinde para topladığı tespit edilenleri yakalayan zabıta ekipleri, şahısları araçlarıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yapılan aramada şahısların topladıkları 960 TL'ye encümen kararıyla el koyan zabıta ekipleri, ayrıca şahıslar hakkında da tutanak tuttu.

Vatandaşları da duygu sömürüsü yaparak para toplayanlara karşı uyaran ekipler, her türlü para toplama vakasında Belediyenin 153 hattına ihbar yapılabileceğini belirttiler. - DÜZCE

'Askere gideceğiz' diyerek para toplayanların yalanı uzun sürmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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