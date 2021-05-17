Askerden yeni gelen genci pompalı tüfekle öldüren yakalandı
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Askerden yeni gelen genci pompalı tüfekle öldüren yakalandı

Askerden yeni gelen genci pompalı tüfekle öldüren yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki genci evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs polisin takibi sonucu yakalandıktran sonra, çelik polis yeleği giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Samsun'da askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki genci evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs polisin takibi sonucu yakalandıktran sonra, çelik polis yeleği giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Onur Bektaş, evinin önünde pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, kalbinden, karnından ve kolundan vurulduğu öğrenilen Onur Bektaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen Akın K.(22) ve Abdulbaki B.(26) olay yerinden araçla kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayda pompalı tüfekle ateş ederek Onur Bektaş'ı ölümüne sebep olan Akın K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Akın K.'nin olayın kız meselesi yüzünden meydana geldiğini iddia ettiği öğrenildi. Akın K. sorgulanmasının ardından çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Firarda olan Abdulbaki B.'nin yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Askerden yeni gelen genci pompalı tüfekle öldüren yakalandı
Askerden yeni gelen genci pompalı tüfekle öldüren yakalandı
Askerden yeni gelen genci pompalı tüfekle öldüren yakalandı
Askerden yeni gelen genci pompalı tüfekle öldüren yakalandı
Askerden yeni gelen genci pompalı tüfekle öldüren yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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