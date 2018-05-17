Askerden Yeni Gelen Genci Öldüren Zabıtaya 23 Yıl 4 Ay Hapis

Samsun'da askerden yeni gelen genci vurarak öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan zabıta, yargılandığı mahkemece toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Olgun Sokak İncirlikdibi Camii yanında 2016 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda, askerden yeni geldiği öğrenilen Ahmet Gater (21) ile Volkan Kocaman (25) silahlı saldırıda yaralandı. Ahmet Gater özel bir araçla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan, Samsun'da bir belediyenin park ve bahçeler müdürlüğünde zabıta olarak çalışan Mehmet Danışmaz (50), olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu. Olaydan sonra tutuklanan Danışmaz hakkında "kasten öldürme, yaralama, silah" suçlarından, Volkan Kocaman hakkında ise "basit yaralama" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sanık Mehmet Danışmaz, "Olay gecesi Volkan Kocaman ile aramızda tartışma çıktı. Bana tokat attı. Ben de tabancamı çekip kendisine ateş ettim. Daha sonra bir kişi üzerime doğru geliyordu. Üzerime doğru hamle yapınca refleksle bir el ateş ettim. Ancak benim Ahmet Gater ile husumetim yoktur. Pişmanım" dedi.

Bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Samsun Kapalı Cezaevinden getirilen Mehmet Danışmaz, daha önceki verdiği ifadelerin geçerli olduğunu belirterek, pişmanlığını dile getirdi. Volkan Kocaman ise, başka suçtan tutuklu bulunduğu Sinop Cezaevinden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme, Mehmet Danışmaz'ı Ahmet Gater'i öldürmek suçundan 15 yıl, Volkan Kocaman'ı ise hayati tehlike arz edecek şekilde yaralamak suçundan 7 yıl 6 ay, ruhsatsız silah suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Volkan Kocaman ise Ahmet Danışmaz'a olay sırasında tokat atarak darp etiği gerekçesiyle 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN