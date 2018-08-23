Askerden Yeni Gelen Genç Balık Tutarken Boğuldu

Samsun'da askerden 2 ay önce geldiği öğrenilen 21 yaşındaki genç balık tutarken sulama barajına düşerek boğuldu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Bayramköyü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Tepeören Mahallesi'nde ikamet eden ve askerden 2 ay önce gelen Bekir Pektaş (21), arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için sulama barajına gitti. Misine ile balık tutan Bekir Pektaş, suyun kenarından ayağı kayarak baraja düştü. Arkadaşları olayı fark edince yardım istedi. Olay yerine sevk edilen dalgıçlar Bekir Pektaş'ın cesedini sudan çıkarttı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN