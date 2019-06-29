Askerden önce son konserlerini verdiler

"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nde Karadeniz'in sevilen grubu "Koliva"nın üyeleri, askerlik görevleri öncesi son konserlerini verdi.

Koliva grubu, konser alanına balıkçı teknesi ile geldi. Coşkulu kalabalık tarafından karşılanan grup üyeleri, Karadeniz şarkılarını seslendirdi.

Grubun solisti İlhan Gülten, sahneden vatandaşları selamlayarak yapacakları konserin, askerlik görevleri dolayısıyla son konser olacağını söyledi.

Akçakoca'nın çok güzel bir ilçe olduğunu vurgulayan Gülten, şöyle konuştu:

"Ben buraya geldiğimde Akçakoca'yı Karadeniz'in Bodrum'u, Çeşme'si olarak gördüm. Gerçekten çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz, kıymetini bilin. Bundan sonra yaz tatillerimi Akçakoca'da yapacağım. Bugün ayrı bir enerjik hissediyorum. Çünkü askerlik nedeniyle konserlerimize 21 gün kadar kısa bir ara vereceğiz. Önümüzdeki günlerde teslim olacağız. 21 gün sonra huzurlarınızda olacağız inşallah."

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da tüm katılımcılara teşekkür etti.

Festivali geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Yanmaz, "Belediye Başkanı olarak söz veriyorum, inşallah turizmde konserler harici alternatif turizmler de yaratarak Akçakocayı o eskisi günlere hep birlikte el birliği ile taşıyacağız. Koliva grubu ile de gurur duydum." diye konuştu.

Başkan Yanmaz, Koliva ekibine plaket ve hediye takdim etti. 3 gün sürecek festivalin ilk günü hava fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA