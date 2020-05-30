Askerden izne gelen gencin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede
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Askerden izne gelen gencin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Askerden izne gelen gencin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede
30.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:28

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Furkan Demircan'ı (21) öldürdükleri iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan F.Ç, H.Z.Ç. ve H.B.B'nin Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Demircan, dün Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken arkadan otomobille gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış, pompalı tüfekle ateş edilen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Silahla ateş ettiği öne sürülen F.Ç. ile H.Z.Ç. ve H.B.B. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde yakalanmıştı.

Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı, memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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