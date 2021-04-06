Askerden dönen genç kazada öldü

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Askerden dönen genç kazada öldü Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Vatani görevini yaptıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosikletle gezmeye çıkan genç, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Askerden dönen genç kazada öldü

Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Vatani görevini yaptıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosikletle gezmeye çıkan genç, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre askerlik görevini yaptıktan sonra memleketine dönen 22 yaşındaki Mehmet Karaca, motosiklete binip gezmeye çıktı. Seyir halinde olan motosikletli, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken hastaneye giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı