ASKERDEN DÖNDÜ, SOKAKTA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
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ASKERDEN DÖNDÜ, SOKAKTA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde askerden gelen Onur Bektaş (22), içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde askerden gelen Onur Bektaş (22), içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen Onur Bektaş, yolda yürüdüğü sırada içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan Bektaş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bektaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis olaya karışan ve otomobille kaçan 3 şüpheliyi arıyor.

ASKERDEN DÖNDÜ, SOKAKTA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
ASKERDEN DÖNDÜ, SOKAKTA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
ASKERDEN DÖNDÜ, SOKAKTA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
ASKERDEN DÖNDÜ, SOKAKTA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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