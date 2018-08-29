İzne Gelen Mehmetçikten, Annesine Duygulandıran Sürpriz! O Anlar Kamerada

Bayram tatili için izne gelen Mehmetçiğin bahçede fındık toplayan annesine kavuşma anı duygu dolu anlara neden oldu.

ASKERİ KAMUFLAJLA ANNESİNE SÜRPRİZ YAPTI

Askerlik vazifesini yapan er Emin Karakuş, Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek için Aybastı ilçesi Küçükyaka Mahallesi'ne gitti. Askeri üniformasıyla birlikte, bahçede fındık toplayan annesinin yanına giderek sürpriz yapmak isteyen Emin Karakuş, sessizce yaklaşarak annesinin gözlerini kapattı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Gözü kapalı olan anne, "Emin'e benziyor. Emin" diyerek, gözlerini açtı, arından da "Niye kandırdın beni?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına boğulan anneyi teselli eden oğlu, dakikalarca sarılıp hasret giderdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.