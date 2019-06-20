Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, Askeralma Kanunu tasarısı ile ilgili görüşmeler tamamlandı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ortak kararı ile tasarının tümü üzerindeki son oylama Salı günü yapılacak. Teklife eklenen geçici madde ile; Bakaya ve asker kaçakları kanunla belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde, kuraya tabi tutulmadan bedelli askerlikten yararlanabilecekler. Bakaya ve kaçaklara kesilen idari para cezaları da affediliyor.

TBMM Genel Kurulu, 'Askeralma Kanunu'nu görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurulda Askeralma Kanunu'nun üçüncü ve son bölümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı. Temel kanun olarak görüşülen teklifin üçüncü ve son bölümünün görüşmeleri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Askerlik Kanunu ile ilgili teşekkür konuşması yaptı. Askerlik yasasının önemine dikkat çeken Bostancı şöyle dedi:

'MUTABAKATIN ARANMASI ÖNEMLİYDİ'

"Toplumun ortak kaderi ve geleceğine ilişkin, en temel kuruma ilişkin, kurum üzerine bir yasa. Dolayısıyla böyle bir mutabakatın ve müzakerenin aranması her yasa için gerekli ama Askerlik Yasası için ayrıca ehemmiyetli. Biz de bu ehemmiyeti biliyoruz ve bu çerçevede bir süreç yürüttük. Yasaya ilişkin siyasi partilerin değerlendirmeleri vardı, biz bütün bu değerlendirmeleri çok değerli gördük, onları aldık, onlar çerçevesinde tekemmül ettirmeye çalıştık. Mükemmel yasalar yapılmaz çünkü mükemmel, gerçek dünyaya ilişkin değildir. Ama insan elinden çıkma yasaların mevcut şartlar çerçevesinde, ortak bir akılla, en iyisini yapmaya çalışma şeklinde bir anlayışla yürütüldüğünü unutmayalım, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yarın ihtiyaç doğarsa ona ilişkin değişiklikleri de yine müzakere çerçevesinde yürütürüz. Mükemmel bir yasa yapmaya çalışırken hepimiz çok dikkatli ve ihtimamlıydık, bütün siyasi partiler bu ihtimamı gösterdiler, bunun için çok teşekkür ediyorum. Her şey çok değişiyor. Bizim de askerliği yeni bir konseptte bu teknolojik değişimin esasları üzerine etkileyici bir şekilde örgütlememiz çok önemli."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Milletimiz adına onur duyacağımız, yeri ve zamanı gelince çok önemli çalışmaları birlikte gerçekleştirdiğimizi gördük. Müzakereler sırasında; tüm partilerin grup başkanvekilleri arkadaşlar dediler ki, 'Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır.' Katkı veren bütün partiler ellerinden geldiğince katkı sundular. Salı günü bu yasanın oylaması yapılacaktır. Biz birbirimizi ayrıştırmadan çalışırsak başaramayacağımız şey yoktur. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, düzenlemenin herkese hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Biz MHP olarak bu teklifin TBMM'ye sunulduktan itibaren geçmesi için gereğini yaptık. Salı günü tümü üzerindeki oylamalar yapılacak herkese hayırlı olsun" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, herkesin elini taşın altına koyduğunda çok güzel kanunlar çıkarıldığını söyledi. Destek veren herkese teşekkür etti. Türkkan, "Herkesin oyuyla çıkması gereken bir kanun. Onun için Salı günü oylaması ivedilikle yapılacaktır" dedi.

BAKAYA VE ASKER KAÇAKLARINA KURAYA GİRMEDEN BEDELLİ HAKKI VE PARA CEZALARINA AF

TBMM Genel Kurulu'nda, yasa teklifine geçici bir madde eklenerek, yaklaşık 460 bin bakaya ve asker kaçaklarının bedelli askerlikten kuraya girmeden yararlanması sağlandı. Bakaya ve asker kaçaklarının idari para cezalarına af getirildi. Teklife; AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin ortak önergeleri ile şu geçici madde eklendi.

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve er ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının İçişleri Bakanlığı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilmesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar; 1 Kasım 2019'a kadar başvurmak ve bedelli ücreti peşin ödemek kaydıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılması amaçlanıyor. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmeti süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis işlemlerine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlamış olanlar ile halen muvazzaflık hizmetini yerine getirenler, ayrıca yine bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içeresinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar hakkında verilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi amaçlanıyor."

Kaynak: DHA