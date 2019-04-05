Asker Ziyaretine Gelen Aile Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), DHA)- ÇANAKKALE'den Manisa'ya asker ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Alaşehir- Salihli karayolu Tepeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Çanakkale'den Manisa'da vatani görevini yapan oğullarını görmeye gelmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu, Alaşehir'den Salihli yönüne giden Mustafa Gündoğan yönetimindeki 17 KS 044 plakalı otomobille, karşı yönden gelen, Yunus Güvenç (45) yönetimindeki 45 ZN 786 plakalı otomobil çarpıştı. Gündoğan'ın otomobili, çarpışma sonrası takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Güvenç'in otomobilindeki Hüseyin Aydemir ve diğer araçta bulunan Hanife Gündoğan, Burcu Gündoğan, Buket Gündoğan ve Enes Gündoğan yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Aydemir ve Mustafa Gündoğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA