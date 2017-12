Asker ve Polis İçin Elektroşoklu, Kameralı Ayakkabı Tasarladı

Asker ve polis için elektroşoklu, kameralı ayakkabı tasarladı



MALATYA - Malatya'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Bozdağ, elektroşoklu ayakkabı tasarladı. Genç mucit ayakkabıyı asker ve polisler için tasarladığını söyledi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünde okuyan ve tatillerde babasının Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan dükkanında çalışan Furkan Bozdağ, elektroşoklu ayakkabı tasarladı. Yaklaşık 2 ayda tamamlanan projede, ayakkabının içine konulan şarjlı bataryadan şok bobinine giden akım yükseltiliyor ve gerilim sonucu şok etkisi ortaya çıkıyor. Tasarladığı ayakkabıya "Casus" ismini veren Furkan Bozdağ, ayakkabıdan çıkan enerjinin düşük olduğunu ve karşıdaki kişiye büyük zararlar vermediğini söyledi.

"Tamamen savunma amaçlı"

Asker ve polislerin yanı sıra kişilerin de kendini olası tehlikelere karşı koruması amacıyla ayakkabıyı tasarladığını söyleyen genç mucit, "Burada tamamen savunma mekanizması var. Amacımız kimseye durduk yere zarar vermek değil. Olası tehlikelere karşı insanların kendini koruması için yaptım. Bu proje sayesinde her vatandaş kendi can güvenliğini sağlayabilecek. Çünkü her an, her saniye polis veya asker yanımızda olmuyor. Bazı tehlikelerle kendimiz baş etmek zorundayız. Bana göre böyle bir durumda en hızlı çözüm bu olur" şeklinde konuştu.

"Ayakkabıda kamera da var"

Projede kullandığı malzemeleri sayan Bozdağ, "Ayakkabıda elektroşok bobini var, kameramız var. Elektro şok bobini bize saldırmak isteyen birini engellemek için, kamera da yine tamamen savunma amaçlı. Eğer vatandaşa saldırı olursa vatandaş bunu engellerse burada kayıt oluyor ve gerçekler kamera sayesinde ortaya çıkıyor. Bu projede batarya olarak 4 voltluk akü kullandım, infrared kamera kullandım balık gözlü. Ayakkabıyı kullanışlı bir şekilde tasarladık. Bunun için ben uzaktan kumanda kullanmıştım fakat kişinin cebinden kumandayı çıkartıp bunu etkinleştirmesi de zaman aldığı için ondan da vazgeçtim. Benim ayakkabının içine koyduğum buton sayesinde kişi başparmağı ile direkt temas ederek elektroşok uygulayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Asker ve polisler rahatlıkla kullanabilir"

Ayakkabıyı asker ve polislerin rahatlıkla kullanabileceğini ifade eden Bozdağ, "Bu ayakkabı askerler ve polisler için de kullanılabilir. Benim zaten bu projeyi yapma amaçlarımdan biri hatta birincisi buydu. Onlar da bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman silahına davranması daha geç olabilir ama bunun sayesinde daha hızlı bir şekilde karşındakini etkisiz hale getirebilir" dedi.

"Büyük zararlar vermiyor"

Ayakkabının karşıdaki kişiye büyük zararlar vermeyeceğini söyleyen Bozdağ, "Kişiye vereceği zararla ilgili kullanacağımız bobinle alakalı vereceğimiz voltaja göre değişiyor. Bunun daha düşüğü de olabilir, daha yükseğe de olabilir. Bu voltaj aralığı fazla bir zarar vermez ama karşıdaki kişi kısa süreli bir baygınlık geçirebilir, bir şok yaşayabilir. Farklı bir etkisi olmaz, voltaj az olduğu için fazla bir zararı yok" şeklinde konuştu.

"Ayakkabı daha estetik ve daha kullanışlı olabilir"

Bulacağı parçalarla ayakkabıyı daha kullanışlı hale getirmek istediğini kaydeden Bozdağ, "Bu ayakkabının son hali değil. Ben bulabildiğim malzemelerle bunu yaptım daha da geliştirip daha da kullanışlı hale getirilebilir. Normalde bunun ağırlığı daha da az olabilir eğer istediğim malzemeleri bulabilirsem. Görsel açıdan da daha güzel olabilir" diye konuştu.