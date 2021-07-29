Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı
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Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde asker uğurlamak için eğlence düzenledikleri esnada alt geçidi trafiğe kapatan grupta havaya ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde asker uğurlamak için eğlence düzenledikleri esnada alt geçidi trafiğe kapatan grupta havaya ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlentisi düzenleyen grup cadde üzerinde bulunan alt geçidi trafiğe kapattı. Trafiği kapatarak araç yoğunluğu oluşmasına sebep olan grupta bir süre sonra eli silahlı bir maganda ortaya çıkarak havaya ateş açtı. Kimsenin canını umursamayan magandaların yolu kapatması ve havaya silah açması saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde; alt geçidin trafiğe kapatılarak askerin havaya atılması, eli silahlı magandanın gelerek havaya ateş açması ve gruptan birinin "polis gelmeden gidelim hadi" dediği anlar yer aldı.

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, bölgede 4 adet kurusıkı tabancaya ait patlamış kovan buldu. Konu ile alakalı yapılan çalışmalar kapsamında havaya ateş açan kişinin T.G. olduğu tespit edildi. Tespit sonrasında T.G. isimli şüpheli olayda kullanmış olduğu kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli, 'Genel Güvenliği ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı
Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı
Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı
Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı
Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı
Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı
Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı
Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı
Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açmıştı, yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer

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