ASKER UĞURLAMASINDA TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ ETTİ
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ASKER UĞURLAMASINDA TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da asker uygulama konvoyunda, bir kişi otomobilin camından çıkarak tabancayla havaya ateş etti.

ANTALYA'da asker uygulama konvoyunda, bir kişi otomobilin camından çıkarak tabancayla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının yüksek seyrettiği Antalya'da asker eğlencesi görüntülerine bir yenisi eklendi. Kepez Şafak Mahallesi'nde çekildiği öğrenilen asker uğurlama görüntülerinde, bir kişi otomobilin camından kendisini dışarıya sarkıtarak tabancayla defalarca havaya ateş açtığı görüldü. Eli tabancalı kişinin, yanındaki motosikletli gruba ve yoldan geçenlere aldırış etmeden otomobilden iki kez sarkarak havaya ateş ettiği görüldü.

Etrafında binalar bulunan sokakta ilerleyen otomobil ve elindeki tabancayla havaya defalarca ateş eden kişinin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Konvoydaki araçların eğlence anında sürekli korna bastığı da görüldü.

ASKER UĞURLAMASINDA TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ ETTİ
ASKER UĞURLAMASINDA TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ ETTİ
ASKER UĞURLAMASINDA TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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