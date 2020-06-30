Asker uğurlamasında sosyal mesafe uyarısı
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Asker uğurlamasında sosyal mesafe uyarısı

Asker uğurlamasında sosyal mesafe uyarısı Polis ekipleri, asker uğurlayan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaptı Konvoylar polisin uyarısı ile dağıldı Düzce'de şehirler arası otobüs terminalinde asker uğurlamada polis ekipleri sık sık korona virüs nedeniyle sosyal mesafe uyarısı yaptı.

30.06.2020 23:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:40

Asker uğurlamasında sosyal mesafe uyarısı

Polis ekipleri, asker uğurlayan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaptı

Konvoylar polisin uyarısı ile dağıldı

DÜZCE - Düzce'de şehirler arası otobüs terminalinde asker uğurlamada polis ekipleri sık sık korona virüs nedeniyle sosyal mesafe uyarısı yaptı. Mehmetçiklerin birinci derece yakınları sadece terminale alındı.

Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminalinde askere alınacaklar, aileleri tarafından görev yapacakları şehirlere uğurlanıyor. Otobüs terminalinde yoğunluk oluşturan vatandaşlara polisler sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Haziran ayı celp dönemi kapsamında asker ocaklarına sevkleri başlayan Mehmetçikler aileleri tarafından görev yapacakları şehirlere uğurlandı. Düzce otobüs terminalinde yoğunluk oluşturan vatandaşlara Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri soysal mesafe ve maske uyarılarında bulundu. Askere gidecek kişilerin birinci derecede yakınları hariç kimse terminale alınmazken, asker konvoyu oluşturanlarda polis ekiplerince uyarıldı.

Asker uğurlamasında sosyal mesafe uyarısı

Kaynak: İHA

Manşet

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