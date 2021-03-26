Asker uğurlamasında korona virüse davetiye çıkardılar
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Asker uğurlamasında korona virüse davetiye çıkardılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Asker uğurlamasında korona virüse davetiye çıkardılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi otobüs terminalinde sosyal mesafe hiçe sayarak yapılan asker uğurlaması görenleri hayrete düşürdü.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi otobüs terminalinde sosyal mesafe hiçe sayarak yapılan asker uğurlaması görenleri hayrete düşürdü.

Haritada riskli bölge olan Zonguldak'ta korona virüsle mücadele devam ederken ilçede maske ve sosyal mesafe hiçe sayılarak asker uğurlaması yapıldı. Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler de korona virüsü tedbirlerine uymayarak davetiye çıkardıkları gözlendi. Durumdan rahatsız olan bazı vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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