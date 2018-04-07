Asker Uğurlamasında Havaya Ateş Açtılar

Asker Uğurlamasında Havaya Ateş Açtılar

İstanbul DHA Sultanbeyli'de bir grup asker uğurlamasını bahane ederek trafiğe kapattıkları caddede havaya ateş açtılar.

Asker Uğurlamasında Havaya Ateş Açtılar

İstanbul DHA 

Sultanbeyli'de bir grup asker uğurlamasını bahane ederek trafiğe kapattıkları caddede havaya ateş açtılar. 

Olay, Sultanbeyli   Mecidiye Mahallesi, Amasya Caddesi üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla konvoy olarak asker uğurlaması yapan bir grup, caddeyi araçlarıyla trafiğe kapadı. Grup içerisinden bazı kişiler ise çevredeki insalara aldırış etmeden cadde ortasında havaya onlarca el ateş etti. Bu anlar kameralara yansıdı. 

Görüntü dökümü:

---------------

-Havaya ateş açanlar

-Genel ve detaylar

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et