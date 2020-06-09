Asker uğurlamasında "drift"e 23 bin lira ceza
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Asker uğurlamasında "drift"e 23 bin lira ceza

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren ve havaya ateş açan 5 kişi yakalandı.

Asker uğurlamasında
09.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:54

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren ve havaya ateş açan 5 kişi yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, kentte 7 Haziran'da asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürmelerine ve havaya ateş açmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, havaya ateş açan T.D. ile trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri C.O., M.K., E.Ç., F.A'yı yakaladı.

Sürücü C.O'ya drift yapmaktan 6 bin 141, M.K'ye driftten 6 bin 141, sürücü belgesinin sınıfına göre yetkili aracı kullanmamaktan 1.228, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 288 lira olmak üzere toplam 7 bin 657 lira, E.Ç'ye driftten 6 bin 141, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira olmak üzere toplam 8 bin 641, F.A'ya ise gereksiz duraklamaktan 132, plakada değişiklik yapmaktan 505 olmak üzere toplam 637 lira idari para cezası uygulandı.

4 sürücüye toplam 22 bin 876 lira para cezası kesildi, M.K. ve C.O'nun sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Havaya kurusıkı tabancayla ateş ettiği belirlenen T.D. ve diğer 4 şüpheli adli işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA

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