Asker uğurlamasında davulcular kavga etti
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Asker uğurlamasında davulcular kavga etti

Kahramanmaraş'ta asker uğurlaması sırasında davulcuların kavgası vatandaşlar tarafından ayrıldı.

03.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:23
Asker uğurlamasında davulcular kavga etti

'ta asker uğurlaması sırasında davulcuların kavgası vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki şehirlerarası otogarda, asker uğurlaması için davul çalan kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Davul ve tokmaklarla birbirlerine giren davulcuları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, davulcuların birbirinden davacı ve şikayetçi olmaması üzerine bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA
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