Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi
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İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen asker uğurlama törenlerinde Koronavirüs salgın riskinin artacağı yönündeki uyarısı sonrasında terminalde önlem alındı.

21.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:57
Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

KAYSERİ - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen asker uğurlama törenlerinde Koronavirüs salgın riskinin artacağı yönündeki uyarısı sonrasında terminalde önlem alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği yazıda vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.

Yapılan uyarı sonrasında Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Terminal hoparlörlerinden de Koronavirüs salgını nedeniyle bir arada durmamaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Terminalde yapılan asker uğurlamalarında vatandaşların bazılarının salgın riskine karşı maske kullandıkları görülürken bir çok vatandaş ise maskesiz olarak uğurlamalara katıldı.

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

Kaynak: İHA

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Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

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