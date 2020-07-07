ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANDI
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ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANDI

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararla asker uğurlamaları tamamen yasaklandı.

ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANDI
07.07.2020 20:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:21

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararla asker uğurlamaları tamamen yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 16.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, başkanlığında olağanüstü toplandı.Toplantıda, son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenleri ile eğlencelerine ilişkin yen kararlar alındı.Alınan kararlar şöyle sıralandı: 1- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,2- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,3- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması,4- Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesi,5- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi,

Toplantıda alınan kararda ayrıca, "Tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması, kararları alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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