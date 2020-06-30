Asker uğurlamak için tünel kapatan 5 maganda yakalandı
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Asker uğurlamak için tünel kapatan 5 maganda yakalandı

Asker uğurlamak için tünel kapatan 5 maganda yakalandı Şahıslara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 15 bin 900 lira ceza kesildi Trafik suçlarından ise bin 320 lira ceza uygulandı İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlamak için oluşturdukları konvoyla...

30.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:53

Asker uğurlamak için tünel kapatan 5 maganda yakalandı

Şahıslara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 15 bin 900 lira ceza kesildi

Trafik suçlarından ise bin 320 lira ceza uygulandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlamak için oluşturdukları konvoyla Kağıthane Tünelini kapatan 5 sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan şahıslara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 15 bin 900 lira ceza kesilirken, ilgili trafik suçlarından ise bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin korona virüsün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulundu. Uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinin önüne geçilemiyor. Piyalepaşa Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kağıthane Tüneli'ni kapattı.

Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu grup üyeleri araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı.

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şahısların 34 DY 9274 plakalı araç sürücüsü A.B., 53 RU 494 plakalı araç sürücüsü M.A.M., 34 LS 8292 plakalı araç sürücüsü C.Y., 52 AY 766 plakalı araç sürücüsü E.K. ve 34 TD 911 plakalı araç sürücüsü M.A'yı gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığının Covıd-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle toplu uğurlamaların yasaklanması tedbirine aykırı davranışları nedeniyle, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 sürücüye Umumi Hıfzıssıhha kanunu 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 3 bin 180'er lira İdari Para Cezası uygulandı. Akan trafiği durduran sürücülere "Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" maddesine istinaden 132'şer lira, "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddesine istinaden 132 TL, toplamda 264'er lira Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

Ayrıca sürücüler "ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan iki 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden Adli işlem yapılmak üzere Şişli Feriköy Polis Merkezine teslim edildi.

Asker uğurlamak için tünel kapatan 5 maganda yakalandı

Kaynak: İHA

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