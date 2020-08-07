Asker uğurlama yasaklandı mı? Hangi illerde asker uğurlaması yasak? Asker uğurlama törenleri hakkında açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde asker uğurlamalarının yasaklandığını bildirdi. Koronavirüs salgını ile mücadele sebebiyle kalabalıklardan uzak durulması ve maske, mesafe, temizlik vurgusunda bulundu. Asker uğurlamasının yasak olduğu iller hangileri?

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak adına İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde farklı tedbirler alındı ve alınma da devam ediyor. Bu bağlamda İstanbull Valisi Yerlikaya da, 8 Ağustos itibariyle asker uğurlamalarının yasaklandığını belirtti.

ASKER UĞURLAMASI YASAKLANDI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hem Twitter'dan hem de valiliğin resmi internet adresinden asker uğurlamalarının covid-19 bulaş riskini arttırdığını söyleyerek yeni tedbiri açıkladı. Yerlikaya, ''Askere gidecek sevgili gençlerimiz, değerli kardeşlerim, Yeni celp dönemi geldi.

8 Ağustos itibariyle İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız, vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir yanına dağılacak.

Evlatlarının asker olacağı günü özlemle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan sevgili gençlerimiz, heyecanınızı yürekten paylaşıyorum.

Lütfen, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin.

Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin. Sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin.'' ifadelerini kullandı.

HANGİ İLLERDE ASKER UĞURLAMA YASAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul başta olmak üzere; Ankara, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı, Malatya, Mersin, Ardahan, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Kocaeli, Kırşehir, Karaman, Gümüşhane, Erzincan, Isparta, Kırıkkle, Nevşehir, Mardin, Trabzon, illerinde de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.