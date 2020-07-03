Asker uğurlama töreninde dehşete düşüren görüntülere ceza yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asker uğurlama töreninde dehşete düşüren görüntülere ceza yağdı

Antalya'da asker uğurlaması sırasında çekilen ve silahların peş peşe ateşlenip sosyal mesafenin yok sayıldığı görüntülere ceza yağdı.

Asker uğurlama töreninde dehşete düşüren görüntülere ceza yağdı
03.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:26

Antalya'da asker uğurlaması sırasında çekilen ve silahların peş peşe ateşlenip sosyal mesafenin yok sayıldığı görüntülere ceza yağdı. Görüntülerin ardından adli ve idari çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoya katılan 41 kişiye ve 36 araca 13 bin 851 lira idari para cezası uyguladı.

Olay, 30 Haziran gecesi Antalya'nın Kepez ilçe sınırları içinde yaşandı. Asker uğurlamak için konvoy oluşturan onlarca araç, önce kent merkezinde ana yolu kesip araçlardan inip eğlenirken, bu arada silah sesleri duyuldu. Gençlerden bazılarının silahla havaya ateş ettiği anlar cep telefonları tarafından kaydedildi. Ardından yine farklı bir asker uğurlama konvoyu da kentin farklı bir noktasında bu defa alt geçitte yolu kapatıp araçlardan inerek eğlenmeye devam etti. Bu sırada yine kapalı alan olmasına rağmen gençlerin tabancalarını çıkarıp havaya ateş ettikleri anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ateş eden grup, asker adayının ikazıyla ateş etmeye son verdi.

Çekilen görüntülerin Antalya hakkında isimli sosyal medya sitesinde yayınlanmasının ardından polis de harekete geçti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı eğlenceyle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Konvoya katılan ve plakaları tespit edilen 36 araç ile konvoydaki 41 kişiye toplam 13 bin 851 lira para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Haber
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı Haber
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi Haber
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya yangın söndürme uçağı da müdahale etti
Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya yangın söndürme uçağı da müdahale etti
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Saruhan Oluç Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Asker uğurlama töreninde dehşete düşüren görüntülere ceza yağdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 16:39:24. #1.15#
title