Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi
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Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde asker uğurlaması yapan araç konvoyu, müzik eşliğinde dakikalarca tur attı.

- Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde asker uğurlaması yapan araç konvoyu, müzik eşliğinde dakikalarca tur attı.

Kdz. Ereğli ilçesinde asker uğurlaması yapan konvoy Uğur Mumcu Caddesi üzerine geldiğinde konvoyda bulunan bir araç drift yaparak caddeyi dumana boğdu. Diğer sürücüler de araçlardan inerek yüksek müzik eşliğinde bu görüntüleri cep telefonları ile kayda aldı. Zaman zaman trafiği tehlikeye sokan konvoy yüzünden kentte uzun araç kuyrukları oluştu. Konvoya katılan sürücülerin, araçlarından indiklerinde caddedeki rahat tavırları dikkat çekerken, gençlerin maske takmadıkları görüldü. Dakikalarca şehirde tur atan gençler, otomobil kornalarına basarak uzaklaşırken bazılarının ise camdan sarkarak yolculuk etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi
Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi
Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi
Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi
Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi
Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi
Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi
Son dakika haberleri: Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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