Asker Uğurlama Eğlencesinde Maganda Dehşeti

İstanbul Bahçelievler'de asker uğurlama eğlencesinde insanların hayatını hiçe sayan magandaların havaya ateş açma anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askere giden arkadaşlarını uğurlamak isteyen grup, akşam saatlerinde konvoy halinde gezmeye başladı. Caddede korna çalarak dolaşan konvoy içerisindeki bazı magandalar çevrede bulunan vatandaşlara ve çocuklara aldırış etmeden havaya ateş etmeye başladı. Mermilerin havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

(İHA)