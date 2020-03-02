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Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar

Çiftelerspor futbolcuları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ekibi karşısındaki galibiyetini asker selamı vererek kutladılar.

02.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:47
Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar

Çiftelerspor futbolcuları, ekibi karşısındaki galibiyetini asker selamı vererek kutladılar.


Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 34 kahraman askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan maçta Çiftelerspor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesini deplasmanda 3-2 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Maç sonunda Çiftelersporlu futbolcular asker selamı vererek galibiyeti kutladılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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