Asker Sedat Sorgun'un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

14.09.2019 19:35

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2015 yılında kaçırılan asker Sedat Sorgun'un kuzeni Hakan Cicioğlu ve arkadaşları da oturma eylemi yapan annelere katıldı.



Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015'te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırılan Sedat Sorgun'un kuzenleri ve arkadaşları da Erzurum'dan gelerek HDP il binası önünde annelerin devam eden eylemine katıldı. Sedat Sorgun'un kuzeni Hakan Cicioğlu, "Çok endişeleniyoruz, yeter artık, biran önce gelsinler" diye seslendi. Cicioğlu, "Her ananın evladı dağda, taşta yazık, günahtır. Neyin peşindesiniz, bu devlet hepimizin değil mi. Bu devlet hepimizin değil mi, hepimize yetmez mi. Yeter artık diyoruz. Bırakın şu saçma sapan işlerinizi. Artık bırakın gelin yeter. Biz 400 kilometre yoldan gelmişiz. 1490 gündür biz kardeşim, yeğenimi göremiyoruz. Sesini duyamıyoruz. Bunun günahı neydi, bunun suçu neydi. Neyin peşindesiniz, yeter artık. Gelin hepimize yeter buralar. Olmaz yani bırakın artık dağı. Biz neyi içtiğimizi biliyor muyuz. 1490 gün oldu. Tam bugün 1490 gün oldu. Kardeşim yok, yeğenim yok" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA