Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı

12.08.2019 12:32

Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.

Kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk binbaşı, yüzbaşı rütbeli askeri kıyafetleriyle mahallelerindeki evleri dolayıp bayram şekeri aldılar.

Bayram şekeri toplayan birçok çocuktan daha farklı giyinen çocuklar gittikleri her yede yoğun ilgi ile karşılandıklarını söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA