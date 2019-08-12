Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı

Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı

Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.

12.08.2019 12:32
Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı

Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.
Kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk binbaşı, yüzbaşı rütbeli askeri kıyafetleriyle mahallelerindeki evleri dolayıp bayram şekeri aldılar.
Bayram şekeri toplayan birçok çocuktan daha farklı giyinen çocuklar gittikleri her yede yoğun ilgi ile karşılandıklarını söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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