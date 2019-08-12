Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı
Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.
12.08.2019 12:32
Hakkari’de asker kıyafetlerle bayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.
Kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk binbaşı, yüzbaşı rütbeli askeri kıyafetleriyle mahallelerindeki evleri dolayıp bayram şekeri aldılar.
Bayram şekeri toplayan birçok çocuktan daha farklı giyinen çocuklar gittikleri her yede yoğun ilgi ile karşılandıklarını söylediler. - HAKKARİ
Kaynak: İHA