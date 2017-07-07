Asker kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi



MUĞLA - Muğla'nın Akyaka ilçesinde serinlemek için deniz ile kanalın kesiştiği yerde suya giren asker iki kardeş, boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın vaziyette sudan çıkarılan kardeşlerin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde M.Ç. ve H.H.Ç isimli jandarma astsubay kardeşler, Akyaka'da serinlemek için deniz ile kanalın kesiştiği yerde suya girdi. Ters akıntıya kapılan kardeşler bir anda suya batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark edip yardıma koşması üzerine her iki kardeş de bitkin vaziyette sudan çıkarılarak bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Asker kardeşlerden

biri Marmaris'e kaldırılırken diğeri de Muğla'daki hastaneye kaldırıldı. Her iki astsubayın da durumunun kritik olduğu öğrenildi.