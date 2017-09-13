Asker firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki genç toprağa verildi



KAYSERİ - Kayseri'de, asker firarisi şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki genç toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker firarisi olduğu öğrenilen Osman A. ile 17 yaşındaki Mehmet T.A. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Mehmet T.A., göğüsünden bıçaklanarak yaralanmıştı. Kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Mehmet T.A. yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Mehmet T.A.'nın cenaze namazı öğle namazını müteakip Hunat Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından genç Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Namaza Mehmet T.A.'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.