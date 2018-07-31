Asker eşi ve bebeğinin acı haberi Sivas'a ulaştı

SİVAS - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve oğlunun acı haberi memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine ulaştı.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya olay yerinde oğlu Mustafa Bedirhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa'nın acı haberi annesinin yaşadığı memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine ulaştı. Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş annenin yaşadığı İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki eve gelerek acı haberi verdi. Acı haber sonrası anne Suudiye Demir gözyaşlarına boğuldu. Acı haberin ardından eve Türk bayrağı asılırken 112 sağlık ekipleri de evin bulunduğu sokakta hazır bekletildi. Acı haberi alan ailenin yakınları da taziye için eve geldi.

Şehit Nurcan Karakaya'nın babasının 2004 yılında vefat ettiği öğrenildi. Şehit anne ve oğlunun cenazesi yarın Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından havayolu ile Kayseri'ye ardından da karayolu ile Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilecek. Anne ve oğlunun cenazesi ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.